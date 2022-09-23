البرهان: نلتزم بتحول ديمقراطي ينتهي بحكم مدني

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، التزامه بالانتقال السلمي من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على موقع “فيسبوك”.

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وقال البرهان: “يسعدني أن أشاطركم التطورات السياسية في السودان والتزامنا بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولا لتحوّل ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية استشراقا لحكم مدنيّ يمثل كافة السودانيين”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة قررت في 7 أبريل/ نيسان 2022 الانسحاب من الحوار وعدم المشاركة في السلطة.

وفي أغسطس/آب الماضي، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الأحزاب والقوى السودانية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.