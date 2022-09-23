وزير الخارجية الجزائري يشارك في اجتماع بشأن الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسي

الجزائر – سبوتنيك . وخُصص الاجتماع لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا وآفاق تمكين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.

يذكر أن مجموعة الاتصال العربية أنشئت بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس 2022 لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها. وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: الجزائر، مصر، الأردن، السودان، العراق والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.