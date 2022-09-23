رئيسة وزراء إستونيا تدعو مواطنيها للاستعداد لقطع روسيا الكهرباء عن بلادهم

تالين – سبوتنيك . وقالت كالاس في حديث للتلفزيون المحلي، يوم الخميس، إنه “على الرغم من أن إستونيا كانت تستعد منذ سنوات للاستقلال عن شبكات الطاقة الروسية بشكل طارئ، لكن مشاكل مؤقتة مع الكهرباء قد تحدث”.