غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي

أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحث معه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وذكر بيان أصدره مكتب الأمين العام أن غوتيريش التقى برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي”.
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15 سبتمبر, 09:01 GMT
وأضاف البيان أن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”، و”دعا إلى مزيد من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق”.
وتطرق الأمين العام والرئيس الإيراني إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.
ووفق البيان، حث الأمين العام إيران على مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، وأعرب عن قلقه بشأن مسألة حقوق الإنسان.
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