ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زالت ممكنة"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 “ما زالت ممكنة”، مشيرا في السياق إلى أن الدول الغربية قدمت لطهران مقترحها الأخير إزاء الصفقة.

واشنطن – سبوتنيك . وأضاف ماكرون في تصريح لقناة “سي إن إن”: “أعتقد أن الصفقة قابلة للتحقيق، ولكن علينا إتمامها”.

غوتيريش والرئيس الإيراني يبحثان الاتفاق النووي

وتابع، قائلا: “يجب أن نؤكد بوضوح أن هذا هو المقترح الأخير”.

يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.