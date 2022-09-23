خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من إعصار جديد يهدد اليابان

وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، في الوقت الحالي، يبلغ الضغط في مركز الإعصار، الذي حصل على الرقم التسلسلي الخامس عشر في اليابان، 1000 هكتوباسكال. تصل قوة الرياح إلى 18 مترًا في الثانية، وتصل سرعتها إلى 25 مترًا في الثانية. يتحرك الإعصار شمالًا نحو جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية بسرعة حوالي 20 كيلومترًا في الساعة.