خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من إعصار جديد يهدد اليابان

تحذر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تشكيل إعصار جديد “تالاس” جنوب غربي جزيرة كيوشو، التي ضربها الأسبوع الماضي، إعصار قوي آخر “نانمادول”.
وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، في الوقت الحالي، يبلغ الضغط في مركز الإعصار، الذي حصل على الرقم التسلسلي الخامس عشر في اليابان، 1000 هكتوباسكال. تصل قوة الرياح إلى 18 مترًا في الثانية، وتصل سرعتها إلى 25 مترًا في الثانية. يتحرك الإعصار شمالًا نحو جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية بسرعة حوالي 20 كيلومترًا في الساعة.
من المتوقع أن يقترب الإعصار من محافظة مي، بحلول مساء الجمعة، ثم يغير اتجاهه إلى الشمال الشرقي، مما يؤثر على المناطق الواقعة على طول السواحل الجنوبية الشرقية والشرقية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة. في منطقة مرور الإعصار، من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى 200 ملم في غضون 24 ساعة. فيما يتعلق باقتراب الإعصار، تم إنشاء مركز لجمع وتحليل المعلومات في مكتب رئيس الوزراء.
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