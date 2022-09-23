تعليقا على كلمة لابيد بشأن حل الدولتين… بايدن: إعلان جرئ

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، تعليقا على كلمة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن حل الدولتين، إنه إعلان جرئ.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي علق على تصريح يائير لابيد بأن “حل الدولتين” هو الشيء الصحيح لأمن بلاده واقتصادها ومستقبل الأطفال الإسرائيليين، بأنه إعلان جرئ.

ביידן על דברי רה”מ באו”ם כי הוא תומך בפתרון שתי המדינות: “מברך את לפיד על ההצהרה האמיצה, מסכים עם כל מילה”@yanircozin https://t.co/qJCj9xiYG6 — גלצ (@GLZRadio) September 22, 2022

وقال جو بايدن:

أهنئ لابيد على البيان الشجاع وأتفق معه في كل كلمة.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، بأن بلاده ستبقى ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية لكنه لم يعط إشارة حول أي مبادرة سلام جديدة.

وأضاف جو بايدن بأن “حل الدولتين سيبقى في نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها في المستقبل ومنح الفلسطينيين دولة لهم الحق بها مع قدر متساو من الحرية والكرامة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد كلمته في الأمم المتحدة، أنه “رغم وجود عوائق إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا”.