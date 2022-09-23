مدير موانئ سوريا لـ"سبوتنيك": عمليات البحث عن ضحايا المركب الغارق مستمرة

قال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، إن “عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة”.

دمشق – سبوتنيك. وأضاف العميد قبرصلي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أنه “تم العثور على 61 جثة و20 ناجيا حتى الآن”.

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قبرصلي قال إن “البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين”.

وأوضح ن “حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث”.

إلى ذلك ذكرت وزارة الإعلام السورية أن “الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم”.