مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء المقبل موعدا لبدء مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم.

ووفقا لموقع “الشرق” القطرية، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيطلق مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم التي ستقام في قطر بداية من الثلاثاء المقبل.

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وقال: “إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2022، في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 12:00 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة”.

ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى أن هذه العملية ستتواصل حتى نهاية كأس العالم فيفا قطر 2022 يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.