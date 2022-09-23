البرهان يتهم دولا بتدهور اقتصاد السودان ويقول إنه ليس لديه مانع من زيارة إسرائيل

ألقى القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، باللوم على دول ومؤسسات لم يسمها، قال إنها تقف وراء تدهور الوضع الاقتصادي في السودان.

جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة “أسوشيتد برس” وترجمتها “سبوتنيك” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي.

يعاني ملايين السودانيين من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير أمام الدولار.

وقال البرهان إن هناك “من وعدوا بتقديم المساعدة للسودان، لكنهم لم يفوا بوعودهم. كان هناك الكثير من الدعم من تلك الجهات الخارجية ولكن للأسف تم الاستيلاء على هذه المساعدات لأغراض سياسية”.

وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرا ويلتقي بقادة عسكريين

وفي سياق آخر، ردّ البرهان على سؤال للوكالة عما إذا كان كزعيم للسودان سيزور إسرائيل، قائلا: “أساس العلاقات هو المصالحة، لذلك إذا تم تقديم دعوة وهناك وسائل لذلك، سأذهب”.

في فبراير 2020 ، التقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اختراق دبلوماسي كبير مهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.