مسؤول أمريكي كبير: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال أيام

حذر مسؤول أمريكي كبير من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن هاريس ستقوم بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 29 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري “لتأكيد قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسيئول”.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) أن “كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لمثل هذا الاختبار”.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه “عواقب وخيمة” إذا اختارت إجراء اختبار جديد.

وقال المسؤول في إفادة صحفية هاتفية إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستصل إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، للاجتماع مع رئيسها يون سوك يول.

كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وسط وضع أمني “خطير”

وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات “محددة” حتى الآن على أن التجربة وشيكة.

وأضاف الوزير: “في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية واستكمال التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير”.

وتابع: “بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية”.

يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، من أن أي محاولة من قبلها لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى “تدمير نفسها”.

كوريا الجنوبية: محاولة استخدام بيونغ يانغ “النووي” سيؤدي إلى “التدمير الذاتي”

جاء ذلك على خلفية إصدار بيونغ يانغ قانونا ألمح إلى احتمال قيام النظام بشن ضربة نووية استباقية في حالة طوارئ، وفق “يونهاب”.

وينص القانون على أن يتم توجيه ضربة نووية “بشكل تلقائي وفوري”، في حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية في البلاد للخطر بسبب هجوم.

وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.

وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: “لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا”، مضيفا أن: “السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك”.