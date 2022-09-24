الأسهم الأمريكية تتجه نحو أسوأ خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط مخاوف من الركود

اتجهت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ شهر يونيو/ حزيران، إذ غرقت ‏أسواق الأسهم العالمية تحت وطأة مخاوف الركود، بعد أن رفعت البنوك المركزية بداية من الاحتياطي ‏الفيدرالي إلى بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع الحالي، وذلك في محاولة يائسة لمحاربة ‏التضخم.‏

نيويورك – سبوتنيك. ومع مرور 90 دقيقة على إغلاق اليوم الجمعة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي، الذي يضم أسهم 30 شركة أمريكية كبيرة، بنسبة 4.5% خلال الأسبوع.

وأظهر مؤشر “S&P 500″، الذي يمثل أكبر 500 سهم أمريكي، خسارة أسبوعية بنسبة 5.2%.

بينما سجّل مؤشر “ناسداك” المركب، الذي يضم أسماء بارزة في التكنولوجيا، مثل “أمازون” و”آبل” و”نيتفلكس” و”غوغل” انخفاضا أسبوعيا بنسبة 5.8%.

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وفي يوم الأربعاء الماضي، رفع البنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.

وقال البنك، يوم الأربعاء، في بيان: “قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)”، متوقعا أن تكون هذه الزيادة الجارية مناسبة للنطاق المستهدف.