أمريكا ترد على الاستفتاءات بتشديد العقوبات ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان بايدن: “سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا”. وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا. بدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة وختم بايدن بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزءا من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة.

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