البيت الأبيض: الولايات المتحدة تسحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في مذكرة رئاسية لوزير الخارجية التي نشرها البيت الأبيض: “بذلك ألغي صفة أفغانستان كشريك رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو”.

كان البيت الأبيض أعلن، مطلع يوليو/تموز الماضي، أن بايدن يعتزم تجريد أفغانستان من صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.

بايدن يعتبر إطلاق سراح مهندس محتجز لدى طالبان انعكاسا لالتزام واشنطن تجاه أي مواطن أمريكي

وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.