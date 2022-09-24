وزير خارجية هنغاريا: لا نتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا

قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن هنغاريا لا تتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد ناقش رفع العقوبات المفروضة على روسيا، قال سيارتو: “لا ، لا ، كل شيء عكس ذلك تماما”.
في الوقت نفسه، وجد وزير الخارجية المجري صعوبة في الإجابة عن سؤال عما إذا كان نقص موارد الطاقة في الشتاء يمكن أن يدفع الدول الأوروبية إلى تخفيف القيود المفروضة على روسيا.
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