وزير الخارجية الهنغاري: لن نوافق أبدا على فرض عقوبات على "روساتوم" أو "غازبروم"

قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، إن بودابست لن توافق أبدا على إضافة شركتي الطاقة الروسيتين روساتوم وغازبروم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير خارجية هنغاريا مع وكالة “سبوتنيك”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سيارتو،: “لن نوافق أبدا على وضع روساتوم أو غازبروم على قائمة العقوبات، ولن نوافق أبدا على إدراج أي كيان في قائمة العقوبات وهو أمر مهم بالنسبة لنا من منظور إمدادات الطاقة”.

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كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قالوا، في وقت سابق، إنهم سيطرحون قريبا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.