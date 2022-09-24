روسيا تقيم حفل استقبال لمندوبي مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست

وأشارت الوزارة الروسية في بيانها أن حفل الاستقبال سينظم للمندوبين المفوضين لعام 2022، حيث ستقوم نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، بيلا تشيركيسوفا، بإلقاء كلمة خلال الحفل، بالإضافة إلى كلمات المرشح الروسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس شركة “فيمبيل كوم” الروسية رشيد إسماعيلوف، والمرشح الروسي للجنة تنظيم الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس الإدارة الدولية لمؤسسة الميزانية الفيدرالية التابعة لمعهد البحث العلمي للراديو نيكولاي فارلاموف.