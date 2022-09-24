الإعلان عن إتمام تمويل مشروع إماراتي لنقل الكهرباء تحت سطح البحر… 14 مليار درهم

أعلنت كل من شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن إتمام تمويل مشروع مشترك لنقل الكهرباء تحت سطح البحر.

ووفق موقع “الإمارات اليوم”، فإن المشروع يستهدف “إمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة صديقة للبيئة، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية”.

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وجاء الإعلان عن اكتمال تمويل المشروع بكلفة قدرها 14 مليار درهم، وهو ما يوازي 3.8 مليارات دولار أمريكي.

وحول تفاصيل المشروع، أفاد الموقع بأنه مشروع غير مسبوق في المنطقة، حيث سيقوم بـ “تشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر”.

وأوضح أن هذا الجهد العالي سيتم عن طريق “الربط بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة طاقة”.

ولفت إلى أن المشروع يضم شركات أجنبية، حيث يشترك فيه “ائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”، وشركة “كيوشو” للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف”.

وأشار إلى أن هذا الائتلاف الأجنبي هو من سيقوم “بتشييد وامتلاك ونقل وتشغيل المشروع، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد 35 عاماً من التشغيل”.