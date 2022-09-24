لوغانسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "هيمارس" الأمريكية على المنطقة خلال اليوم الأول للاستفتاء

أعلن ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في موسكو، روديون ميروشنيك، أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت 24 صاروخًا من طراز “هيمارس” الأمريكية على المنطقة في اليوم الأول من الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” تصريحات راديون الذي قال: “يتم تقييم نتيجة التصويت في جمهورية لوغانسك الشعبية على أنها جيدة والغالبية العظمى من الناس لديهم الفرصة للمشاركة ليس فقط في أراضي الجمهورية، ولكن أيضًا خارجها”.

وأضاف، قائلا: “الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره ضغطًا هو رغبة أوكرانيا في تعطيل إجراء الاستفتاء”.