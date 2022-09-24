غوتيريش يعلن نقل 4.3 مليون طن من الغذاء منذ توقيع مبادرة نقل حبوب البحر الأسود

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم نقل ما يزيد على 4.3 مليون طن من الغذاء إلى 29 دولة منذ توقيع مبادرة لتصدير الحبوب من البحر الأسود، لافتًا إلى أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، إنه “منذ توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود، تم نقل 4.3 مليون طن متري من الغذاء، متجهة إلى 29 دولة، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد لكنها لا تزال أعلى بنسبة 8% عن العام الماضي”.

وأضاف أنه “يجب زيادة الشحنات حتى تتمكن أسواق السلع الأساسية من الاستقرار بشكل أكبر”.

وفي وقت سابق، توقع برنامج الأغذية العالمي، يوم الخميس الماضي، وصول شحنة قمح خاصة بعملياته الإنسانية في اليمن، قادمة من أوكرانيا إلى البلد العربي الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منتصف الشهر المقبل.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في تصريح نشره موقع البرنامج: “يحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، أكثر من نصفهم يواجهون أزمة أو أعلى من مستويات الجوع”.