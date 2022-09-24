بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.
موسكو – سبوتنيك. وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس بوتين وقع على قانون فيدرالي ينص على أن “الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا”.
كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع قانونا بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاما في ظل الأحكام العرفية
13:49 GMT
وسيكون هؤلاء قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك