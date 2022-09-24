بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل

موسكو – سبوتنيك. وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس بوتين وقع على قانون فيدرالي ينص على أن “الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا”.