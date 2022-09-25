الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية "قواعد للإرهابيين" داخل إقليم كردستان العراق

قصفت المدفعية الإيرانية، اليوم السبت، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع “كوردستان24″، إن “المدفعية الإيرانية قصفت بشكل مكثف مناطق بربزين وغوري سايا وهورن بعد ظهر اليوم في الساعة 3:25 مساءً”.

وأشار مدير الناحية، إلى أن “المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى سكان المنطقة”، مضيفا أنه “لا يعرف حجم الخسائر بسبب القصف المستمر حتى الآن”.

من جانبها، أفات وكالة “فارس” الإيرانية بأن “مدفعية الحرس الثوري قصفت مقرا للإرهابيين المناهضين لإيران واقعا في المنطقة الشمالية من العراق “

وتعرضت مدينة أربيل العراقية، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه “المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة”، مضيفا أن “قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف”، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد”.