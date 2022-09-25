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السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لـ"أولمبياد 2036"

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، إن الرئيس المصري، عبد ‏الفتاح السيسي، وافق على طلب تنظيم أولمبياد 2036‏‎.‎

جاء إعلان صبحي عن موافقة السيسي خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وفقا لبيان من وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أن “الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعما ومساندة غير مسبوقة”، بحسب البيان.
من ناحيته، أكد توماس باخ، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.، وفقا للبيان.

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موقع سبوتنيك الروسي

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