السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لـ"أولمبياد 2036"

قال وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، إن الرئيس المصري، عبد ‏الفتاح السيسي، وافق على طلب تنظيم أولمبياد 2036‏‎.‎

جاء إعلان صبحي عن موافقة السيسي خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وفقا لبيان من وزارة الشباب والرياضة. وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أن “الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعما ومساندة غير مسبوقة”، بحسب البيان. وزير الرياضة: السيد رئيس الجمهورية وافق علي طلب تنظيم مصر لأولمبياد 2036 أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال إستقبال السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ، والوفد المرافق له، علي موافقة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم اوليمبياد 2036. pic.twitter.com/IAUp9BYL1q — وزارة الشباب والرياضة – مصر (@emysofficial) September 24, 2022 من ناحيته، أكد توماس باخ، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.، وفقا للبيان.

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