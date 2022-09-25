معلومات عن سفينة الحماية الروسية الخارقة "غيبارد 3.9"

يمتلك الأسطول الروسي وحدات بحرية خارقة منها سفينة الحماية “غيبارد 3.9″، التي يمكن الاعتماد عليها في تأمين سواحل البلاد منفردة أو ضمن تشكيلات بحرية.

وتصنف السفينة “غيبارد 3.9” ضمن فئة الفرقاطات وهي مزودة بتسليح يمكنها من التصدي للسفن والغواصات المعادية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تمكنها من حماية التشكيلات البحرية من أي هجوم جوي، حسبما يقول موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

© Sputnik . MAKSIM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصور سفينة الحماية الروسية الفرقاطة “جيبارد 3.9” سفينة الحماية الروسية الفرقاطة “جيبارد 3.9” © Sputnik . MAKSIM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصور

ما هي مهام “غيبارد 3.9″؟

البحث عن الوحدات البحرية المعادية وتتبعها. الاشتباك مع الأهداف المعادية في الجو والبحر. الدوريات البحرية لحماية الشواطئ منفردة أو ضمن تشكيلات بحرية. حماية الوحدات البحرية الأخرى أثناء تقدمها في المياه المفتوحة.

وتمتلك السفينة “غيبارد 3.9” أنواعا مختلفة من التسليح كل منها يقوم بمهام محددة للتصدي للأهداف المعادية ويشمل ذلك:

مروحية “كا – 28″https://sputnikarabic.ae/”كا – 31”. صواريخ مضادة للسفن / رادارات. مدفعية بحرية مضادة للطائرات. مدافع رشاشة للدفاع الجوي. صواريخ دفاع جوي “إيغلا – إس”. طوربيدات مضادة للسفن والغواصات. أنظمة مدفعية مضادة للغواصات.

ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية التي تحملها “غيبارد 3.9″؟

أجهزة تشويش مضادة لسونار الوحدات البحرية المعادية. نظام إطلاق مزيف لتضليل رادارات العدو. أنظمة رصد بالليزر. رادار إيجابي. نظام ملاحة ليلي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

في ذكرى تأسيسه… ما هي قدرات الأسطول البحري الحربي الروسي عام 2022؟

ما هي المواصفات الفنية للسفينة “غيبارد 3.9″؟

الوزن: 2500 طن. الطول: 102.2 متر. العارضة (العرض في منتصف السفينة): 13.1 متر. الغاطس (عمق الجزء المغمور): 5.3 متر. السرعة القصوى: 28 عقدة (51 كلم/ ساعة). أقصى مدى إبحار: 9 آلاف و260 كلم.

وتمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم، الذي يمكنها من تأمين مياهها الاقتصادية والعمل في أعالي البحار في أي مكان حول العالم.