لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 55%

وقال فيسوتسكي: “في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتابع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية موضحا: “في يومين فقط، صوت 858 ألفا و681 شخصا، وهذا فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأشار فيسوتسكي إلى أنه “قد صوت 235546 شخصا بالفعل في مراكز اقتراع أجنبية خلال يومين. هذه النتيجة جيدة جدا”.

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.