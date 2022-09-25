توضيح عراقي بشأن دبلوماسي انشغل بمتابعة مباراة كرة قدم أثناء اجتماعات الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، توضيحا بشأن دبلوماسي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم عن واجباته أثناء اجتماعات الأمم المتحدة.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن: “وزارة الخارجية تتابعُ موضوعة الصورة التي تمَ تداولها لموظفٍ دبلوماسي شغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بدورتها الحاليّة.”

وزارة الخارجية العراقية تؤكد انها ستتخذ “الإجراءات المناسبة”بحق دبلوماسي عراقي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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هذه نتائج طبيعية في نظام المحاصصة عندما يتم اختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية على حساب الكفاءة وقدرة الشخص pic.twitter.com/7i1sAwhpbU — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 24, 2022

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لدبلوماسي عراقي يتابع مباراة كرة قدم أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.