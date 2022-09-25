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توضيح عراقي بشأن دبلوماسي انشغل بمتابعة مباراة كرة قدم أثناء اجتماعات الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، توضيحا بشأن دبلوماسي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم عن واجباته أثناء اجتماعات الأمم المتحدة.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن: “وزارة الخارجية تتابعُ موضوعة الصورة التي تمَ تداولها لموظفٍ دبلوماسي شغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بدورتها الحاليّة.”
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لدبلوماسي عراقي يتابع مباراة كرة قدم أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الصورة يظهر شخص من الخلف وهو يتابع على جهاز حاسوب مباراة كرة قدم بينما تظهر أمام لافتة تحمل اسم العراق باللغة الإنجليزية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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