لافروف يحذر: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، من أن الناتو سيرسم قريبا “خط دفاع” جديدا عبر بحر الصين الجنوبي في سعيه للتوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أعلنوا أن الناتو ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، مما يعني أن خط الدفاع التالي للناتو سيتم رسمه في بحر الصين الجنوبي”، مضيفا: “ليس لدي أي شك في ذلك”.
وقال لافروف في أغسطس/آب إن الاتفاقية العسكرية الموقعة العام الماضي تهدف إلى تعزيز مصالح الناتو في المنطقة، ما يضع الاتحاد العسكري على مسار تصادمي مع الصين.
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