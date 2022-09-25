لافروف يحذر: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال لافروف للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أعلنوا أن الناتو ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، مما يعني أن خط الدفاع التالي للناتو سيتم رسمه في بحر الصين الجنوبي”، مضيفا: “ليس لدي أي شك في ذلك”.

وقال لافروف في أغسطس/آب إن الاتفاقية العسكرية الموقعة العام الماضي تهدف إلى تعزيز مصالح الناتو في المنطقة، ما يضع الاتحاد العسكري على مسار تصادمي مع الصين.