القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في ضواحي مدينة توكماك في زابوروجيه.

موسكو – سبوتنيك . وقال فولوديمير روجوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيه، لوكالة “سبوتنيك”: “قصفت القوات الأوكرانية مخزنا للحبوب ومخازن للأسمدة في ضواحي توكماك في زابوروجيه”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس ، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.