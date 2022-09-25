القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في ضواحي مدينة توكماك في زابوروجيه.
موسكو – سبوتنيك. وقال فولوديمير روجوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيه، لوكالة “سبوتنيك”: “قصفت القوات الأوكرانية مخزنا للحبوب ومخازن للأسمدة في ضواحي توكماك في زابوروجيه”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها الأربعاء للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، مؤكداً ضرورة دعم الاقتراح بإعلان تعبئة جزئية للجيش، بهدف حماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
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