فنزويلا تعيد إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، يوم السبت، أنها أعادت إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا المجاورة.
نمكسيكو سيتي – سبوتنيك. ونشرت الوزارة صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو يصافح نظيره الكولومبي إيفان فيلاسكيز.
إعادة فتح الحدود بين كولومبيا وفنزويلا أمام حركة البضائع
9 سبتمبر, 16:53 GMT
وجاء في الرسالة: “يعقد الوزيران اجتماعا لإقامة علاقات ثنائية بشأن المسائل العسكرية، وبالتالي تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين”.
وقال فلاديمير بادرينو في مدونته إن المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة والسلام على الحدود.
وقال أول رئيس يساري لكولومبيا، غوستافو بيترو، في أوائل سبتمبر إنه ملتزم باستعادة العلاقات الأخوية مع فنزويلا بعد تعليقها في عام 2019. واختلف البلدان بعد أن رفضت كولومبيا الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.
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