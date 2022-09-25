فنزويلا تعيد إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا

وقال فلاديمير بادرينو في مدونته إن المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة والسلام على الحدود.

وقال أول رئيس يساري لكولومبيا، غوستافو بيترو، في أوائل سبتمبر إنه ملتزم باستعادة العلاقات الأخوية مع فنزويلا بعد تعليقها في عام 2019. واختلف البلدان بعد أن رفضت كولومبيا الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.