بريطانيا تعتزم زيادة ميزانية الدفاع إلى 108 مليارات دولار بحلول نهاية 2030

موسكو – سبوتنيك . وقال والاس لصحيفة “التلغراف” البريطانية: “بدون التغيير، كنا نتجه إلى أقل من 2 في المئة ش(من الإنفاق الدفاعي للناتج المحلي الإجمالي). ولكن وفقا للتوقعات الحالية، الميزانية الدفاعية ستبلغ 100 مليار جنيه إسترليني تقريبا في الفترة ما بين 2029-30. ميزانيتنا الحالية 48 مليار جنيه إسترليني. إذن هذا هو الفرق في غضون ثماني سنوات، إنه مبلغ ضخم”.