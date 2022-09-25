أذربيجان تخصص أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار قره باغ

قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، يوم السبت، إن أذربيجان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار ناغورني قره باغ منذ نوفمبر 2020.

موسكو – سبوتنيك . وقال بايراموف في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يتم الآن بناء مدن وقرى جديدة من الصفر من خلال تطبيق أساليب التخطيط الحضري الحديثة، ومفاهيم “المدينة الذكية” و”القرية الذكية”.

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وأضاف: “بعد الحرب، تم بالفعل تخصيص 3 مليارات دولار من ميزانية الدولة لهذه الأغراض، وتحرص أذربيجان على استثمار المزيد في المستقبل”، مضيفا أن “المنطقة المحررة تم تصنيفها على أنها “منطقة طاقة خضراء”.

وبدأت باكو أعمال إعادة الإعمار في ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020.

واندلع الصراع الطويل الأمد في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، ما مثل أخطر تصعيد في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات.