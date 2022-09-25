سفير نيبال لدى روسيا: نبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وكاتماندو

أعلن سفير نيبال لدى روسيا، ميلان راج تولادهار، لوكالة “سبوتنيك”، أنه يتم بحث مع وزارة النقل الروسية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة، بين موسكو وبلاده.

موسكو – سبوتنيك . وقال السفير: “تم تعليق رحلات شركة إيروفلوت “في عام 2004 لأسباب اقتصادية، لأنه لم يكن من المربح السفر إلى كاتماندو.. الرحلات كانت نادرة جدا”.

وأضاف: “ولكن الوضع تغير تمامًا. وفي فترة ما بعد الجائحة، بدأ كل شيء يكتسب زخمًا وخاصة السياحة”.