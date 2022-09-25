أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مع بداية اليوم الثالث من التصويت في الاستفتاء في المنطقة.

وقالت غالينا كاتيوشنكو لوكالة “سبوتنيك”: “استؤنف التصويت، الساعة الثامنة صباحا، في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا، حيث يواصل جميع أعضاء اللجان عملهم ولم تسجل أي حوادث في الوقت الذي بدأ فيه العمل”.

وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.