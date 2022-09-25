سيئول عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا: استفزاز يزيد التوترات‏

أدان مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تجربة كوريا الشمالية لإطلاق ‏صاروخ باليستي قصير المدى.‏

ووصف المجلس تصرف كوريا الشمالية بأنه “استفزاز” أدى إلى “تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة”، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية.

وجاءت الإدانة خلال ترؤس مستشار الأمن القومي، كيم سونغ هان، اجتماعا طارئا، بعد وقت قصير من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا قصير المدى في البحر الشرقي.

وقال المكتب الرئاسي إنه تم إطلاع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، على إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الجديد.

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وذكر المكتب أن مجلس الأمن القومي “يدين إطلاق صاروخ باليستي باعتباره انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا يزيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ويوضح أنه لا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب”.

كما أحاط مجلس الأمن القومي علما بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا، لأنها كانت أول تجربة إطلاق منذ أن اعتمدت بيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الجاري قانونا يكرس استعدادها لشن ضربات نووية وقائية.