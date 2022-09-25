حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج في النصف الأول من 2022 يتجاوز 2.8 مليار دينار

كشفت بيانات إحصائية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 2.804 مليار دينار، مقارنة بـ 2.044 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فقد زادت الصادرات الأردنية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 635 مليون دينار، مقابل 612 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب موقع “عمون”.

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كما زادت واردات الأردن من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 2.169 مليار دينار، مقابل 1.432 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.