لابيد: سنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية

قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وأجرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأحد، حوارا مطولا مع لابيد، جدد من خلاله التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لدى بلاده القدرة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وذلك ردا على سؤال الصحيفة حول مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على ذلك الأمر.

ראש הממשלה יאיר לפיד @yairlapid בראיון חג לשלז @judash0:

מסביר למה ואליד טאהא שותף לגיטימי ובן גביר לא.

מתנער מהאחריות ליוקר המחייה.

מכחיש שביידן סינן שיחה ממנו ברגע האמת.

וגם – התשובה שהוא התעקש לחזור עליה 6 פעמים, מילה במילה, במהלך הראיון >>https://t.co/8kzoQZjW7f — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 25, 2022

وأشار يائير لابيد إلى أن حكومته الحالية حالت دون إتمام الاتفاق النووي الإيراني، مقارنة بالحكومات الإسرائيلية السابقة، باعتبارها إحدى إنجازاته الشخصية.

سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن قال إنه في حال تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فسوف تستخدمه، لافتا إلى أن “التهديد العسكري الجدي”، هو الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

جاء هذا التصريح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، موضحا، أنه “إذا تمكن النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي فسيستخدمه”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بطرح تهديد عسكري جدي”، مؤكدا أنه “يجب التوضيح لإيران إن تقدمت في برنامجها النووي فإن العالم سيرد عسكريا”، وأن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، قائلا: “لدينا قدرات ولسنا خائفين من استخدامها. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر، ولن تحصل إيران على سلاح نووي”.

بالأمس، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن طهران لا تسعى لصنع أسلحة نووية، كما شدد على أن “طهران جادة في التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي”.