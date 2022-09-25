أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى الإدارة في مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.

وذكرت الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية للشؤون الداخلية لمقاطعة زابوروجيه، أنه “حوالي الساعة 12.00 دوى انفجار في وسط بيرديانسك دون أي يسفر عن أضرار أو إصابات في الأرواح.

وأضافت الإدارة “هذه الأعمال الإرهابية المماثلة هي تخويف أوكرانيا لسكان مقاطعة زابوروجيه في محاولة لتعطيل الاستفتاء وأوكرانيا كدولة إرهابية تحاول عبثًا لقد اتخذنا خيارنا”.

وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.