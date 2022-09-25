أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت لعشرات الصواريخ في سماء مقاطعة خيرسون.

وذكرت مصادر أن عشرات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، حيث ظهرت آثار صواريخ الدفاع الجوي في سماء المنطقة.

ومن جهتها، لم تذكر السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الرشقات الصاروخية الأوكرانية على المنطقة.

وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.