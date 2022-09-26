مراقب دولي للاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية يؤكد عدم وجود انتهاكات أو شكاوى

أكد المراقب الدولي من لجنة الانتخابات المركزية التابعة لروسيا الاتحادية في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إيغور سوبوف، عدم وجود شكاوى أو انتهاكات أو تعليقات خلال عملية الاستفتاء في جهورية دونيتسك الشعبية.

وقال سوبوف في مؤتمر صحفي عقد اليوم: “قمت بزيارة حوالي 20 لجنة انتخابية في الدوائر، جميع اللجان جاهزة”.

وتابع المراقب الدولي: “شاهدنا كيف تجري الاستعدادات للاستفتاء. بالنسبة لنظام الاستفتاء فإن هذا اختبار مؤكد لنضجه وكفاءته المهنية وتكيفيه”.

ونوه سوبوف إلى أنه إلى اللحظة “لم نر حتى الآن ملاحظة أو شكوى أو انتهاكا واحدا”.

وتستمر عملية الاستفتاء على الرغم من قيام تشكيل أوكراني مسلح بقصف عدة مدن ومناطق سكنية خلال اليوم باستخدام أسلحة مصنعة لدى حلف “الناتو”.

اليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

وكان قد أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين (نهاية يوم أمس) من التصويت 55.05%.

وقال فيسوتسكي أمس السبت: “في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتابع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية موضحا: “في يومين فقط، صوت 858 ألفا و681 شخصا، وهذا فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية”.