إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"

لم تسفر زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى المملكة العربية السعودية عن أي نتائج ملموسة بسبب خلافات الطرفين حول قضايا الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد.

القاهرة – سبوتنيك. زار شولتز السعودية يوم السبت في إطار جولته التي تستغرق يومين في ثلاث دول خليجية، ورافقه وفد تجاري رفيع المستوى.

كان أحد أهداف الزيارة هو تنويع موردي الطاقة وتمهيد الطريق لإبرام صفقة بشأن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. أبرمت ألمانيا صفقة بالفعل لكن مع الإمارات.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الزيارة، أن شولتز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا القضايا الثنائية، وموضوعات التعاون الدولي، ومواصلة تطوير العلاقات.

رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة

فيما ذكرت صحيفة العرب أن غياب موضوع الطاقة عن ملخص الاجتماع يوحي بأن المفاوضات بشأن صفقات النفط والغاز لم تكن مثمرة.

قد يكون هذا مرتبطا بإحجام المملكة العربية السعودية عن المشاركة في الخلاف بين روسيا والغرب، أو تصميم الرياض على الوفاء بصفقة “أوبك +” التي تحد من إنتاج النفط، بحسب التقرير.

وذكرت الصحيفة أن غياب صفقة الطاقة بين البلدين قد يكون مرتبطا أيضا بقضايا حقوق الإنسان التي أثارها شولتز خلال الزيارة، إلى جانب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.