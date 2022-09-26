الرئيس الجزائري يعلن زيادة الأجور ومنحة البطالة بحلول 2023

وأشاد الرئيس تبون بالمكاسب التي حصلت عليها البلاد في المجال الاجتماعي، مشيرا إلى أنه “تم تحقيق مكاسب نحسد عليها، حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به، تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل، وهي خطوة فريدة من نوعها”.