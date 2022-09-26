إعلام: رئيسي يزور جرحى أعمال الشغب الأخيرة في طهران

قام الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيسي “قام بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا على أيدي مثيري الشغب في أحد مستشفيات طهران، واطلع على إجراءات علاجهم”.

وأضافت أن “رئيس الجمهورية إطلع على سير عملية علاج هؤلاء الجرحى ومتابعة أوضاعهم”.

وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.