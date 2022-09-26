استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا

موسكو- سبوتنيك . وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41% إلى 45% من الأصوات، بينما حصدت قوى اليسار نحو 25.5% من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13.5% من أصوات الناخبين.