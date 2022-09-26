استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا

أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات.
موسكو- سبوتنيك. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41% إلى 45% من الأصوات، بينما حصدت قوى اليسار نحو 25.5% من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13.5% من أصوات الناخبين.
وشهدت الأحد إيطاليا، الانتخابات البرلمانية بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل، يقوم على الخلاف بين مختلف المكونات الحزبية في إيطاليا.
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