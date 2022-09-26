القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـ6 صواريخ "هيمارس" أمريكية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ “هيمارس” أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.

موسكو – سبوتنيك . وقال المكتب في بيان عبر “تليغرام” أنه “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00:10 (بتوقيت موسكو) على مدينة روبيجني باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 6 صواريخ)”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 45%

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.

وأشار نائب مجلس “الدوما” الروسي إيغور إيغوشين إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.