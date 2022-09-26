فنزويلا تأمل في استخدام الروبل الروسي على نطاق أوسع في المنتجعات السياحية

قال وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن فنزويلا ترحب بالاستخدام الأوسع للروبل في منتجعاتها وتأمل أن تنتعش التدفقات السياحية من روسيا في المستقبل القريب.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال فاريا لـ”سبوتنيك” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “ليس سرا أن روسيا تسعى إلى توسيع استخدام الروبل، وإحضاره إلى بلدان أخرى. أما بالنسبة لفنزويلا، فإن هذا سيفيد تنمية سياحتنا، لأنه، كما نعلم، يسافر مئات السياح الروس إلى جزيرة مارغريتا”.

وأشار الوزير إلى أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات الفنزويلية بالآلاف.

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وتابع: “تم تعليق هذه العملية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تمنع روسيا من استخدام الطرق المعتادة لإرسال الطائرات إلى قارتنا”، مضيفا: “سيتم إعادة تشغيلها، فهذا سيساعد بشكل كبير في تطوير السياحة في بلدنا”.