بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه.

موسكو – سبوتنيك . وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون “سي بي إس”، قائلا: “لن يتم الاعتراف بهذه الأراضي على هذا النحو (روسية). لدى أوكرانيا الحق الكامل في استعادتها”.

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بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.