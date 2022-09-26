مجلس الأمن البيلاروسي: طائرات الناتو تحلق على طول حدود البلاد 30 مرة في الأسبوع

وقال فولفوفيتش إنه حتى اليوم، يتم نشر حوالي 35000 جندي من الناتو في أوروبا الشرقية، في حين يتجاوز عدد الطائرات 2000 وحدة، مضيفا أن هناك 15 سفينة حربية في مياه البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق، بما في ذلك غواصتان نوويتان وحاملة طائرات واحدة وأكثر من 300 صاروخ كروز بحري وجوي.