أمل نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بأن تصبح المقاطعة ضمن سيادة روسيا في المستقبل القريب.

وقال ستريموسوف لوكالة “سبوتنيك”: “برأيي الشخصي سيحدث هذا في المستقبل القريب، لأنه كلما أسرعنا في أن نصبح جزءًا من روسيا كلما أسرعنا في إقامة حياة سلمية”.

ووفقا له، فإن مسار الأحداث المرتبطة بدخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا من المستحيل بالفعل تغييره وعكس اتجاهه، على الرغم من كل محاولات الترهيب والتهديدات من الجانب الأوكراني.

وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.