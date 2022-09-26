لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف مركز استفتاء بمدرسة في روبيجني.. ولا خسائر في الأرواح

أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافشينكو، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدرسة روبيجني، حيث يوجد مركز استفتاء بشأن الانضمام لروسيا.

وقالت إيلينا كرافشينكو لوكالة “سبوتنيك”: “قوات الأمن الأوكرانية أطلقت صواريخ على مدرسة في روبيجني، حيث يوجد مركز اقتراع، وأصابت الصواريخ مبنى المدرسة”.

وأضافت كرافشينكو: “في مدينة روبيجني، تعرضنا للقصف ليلاً وأصابت ست قذائف أحد مراكزنا، فقررنا نقل جميع اللجان إلى مواقع احتياطية”.

وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.