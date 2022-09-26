الجزائر تتوقع فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بحلول نهاية 2022

توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن تحقق بلاده فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بنهاية عام 2022.

جاء هذا خلال ختام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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قال رئيس الحكومة الجزائري إن الميزان التجاري حقق فائضا يبلغ نحو 14 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي “وننتظر أن يفوق 17 مليارا بنهاية 2022”.

وأضاف رئيس الحكومة أن سياسة بلاده المعتمدة في التجارة الخارجية تهدف لضبط وترشيد الواردات وليس كبحها.

وأوضح عبد الرحمن أن قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، متوقعا أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.